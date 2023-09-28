Подростка арестовали за срубленное дерево Робин Гуда в Великобритании

Полиция Великобритании арестовала 16-летнего подростка, которого подозревают в вырубке платана, известного по фильму «Робин Гуд: принц воров» с Кевином Костнером и Морганом Фрименом. Об этом сообщает Deadline.

Издание отмечает, что правоохранительные органы расценивают произошедшее как акт вандализма.

«Это всемирно известная достопримечательность, и сегодняшние события вызвали шок и гнев не только у местного населения, но и за его пределами. Было немедленно начато расследование, и сегодня днем мы арестовали одного подозреваемого в связи с этим», — сказал суперинтендант Кевин Уорин.

28 сентября стало известно, что в Британии спилили дерево Робин Гуда. В национальном парке Нортумберленд заявили, что дерево было повалено намеренно.

Об уничтожении дерева написала у себя в социальных сетях проживающая неподалеку писательница Элджей Росс.

«К нам каждый год приезжают тысячи людей, мечтающих увидеть знаменитое дерево. Печальный день. Безумно грустно было узнать о потере этого культового прекрасного дерева, которое вдохновляло меня на вторую книгу», — поделилась она.

В британской прессе дерево называют самым фотографируемым в стране. Оно стояло в овраге у Вала Адриана — многокилометрового оборонительного укрепления, построенного римлянами для предотвращения набегов врагов.

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