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Современная история о Робин Гуде со звездой «Гарри Поттера» выйдет в прокат в РФ

В РФ выйдет в прокат «Робин Гуд и хранители леса» с Марком Уильямсом и Гвендолин Кристи

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Russian World Vision

Кинопрокатная компания Russian World Vision 17 октября выпустит в широкий прокат в РФ семейное приключенческое фэнтези «Робин Гуд и хранители леса» — современную версию легенды о благородном разбойнике из английских баллад Робин Гуде. Об этом дистрибьютор рассказал «Газете. Ru».

В переосмыслении истории о Робин Гуде снялись звезды мирового кино — Гвендолин Кристи из сериала «Игра Престолов», Марк Уильямс из франшизы «Гарри Поттер», а также номинантка на премию «Оскар» Наоми Харрис (франшиза «Пираты Карибского моря»).

По сюжету британского семейного фильма 11-летняя Робин (Дарси Эварт) и ее друзья «Капюшоны» играют в волшебное королевство в своем тайном уголке. Палки и крышки от мусорных баков они превратили в своем воображении в мечи и щиты, дроны — в величественных орлов, а женщину-хиппи в лесу (Гвендолин Кристи) — в страшную ведьму.

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Russian World Vision

Робин рискует потерять любимую опушку из-за строительства нового курорта и с друзьями бросается на ее защиту, параллельно переживая взросление и появление нового ребенка в доме.

Как отмечает режиссер Филип Хоукинс, съемки фильма «Робин Гуд и хранители леса» напоминали создание двух картин одновременно: события стремительно переключаются между реальностью и детской фантазией.

«Здесь герои выступают как хранители природы и борются против тех, кто уничтожает леса ради личной выгоды. А также олицетворяют надежду для тех, кто страдает от предвзятости и коррупции. Новая Робин и ее команда — символ борьбы с несправедливостью, отходящей от традиционных форм правосудия», — рассказывают авторы.

Накануне была названа дата выхода «Дэдпула и Росомахи» в онлайн-кинотеатрах.

8 сентября издание «Бюллетень кинопрокатчика» и компания F.A.С.С.T., специализирующаяся на борьбе с киберпреступлениями, опубликовали полный список самых популярных фильмов у российских «пиратов» за август.

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