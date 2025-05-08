«Тигр» и «Мальва»: какую технику покажут на параде Победы

Танки Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На Красной площади в Москве 9 Мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, – в материале «Газеты.Ru».

В военном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, примет участие более 130 единиц военной техники.

По сложившейся традиции, открывает прохождение военной техники легендарный танк Т-34 – один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Серийный выпуск Т-34 был налажен в 1940 году, а в военное время и первые послевоенные годы он был основным танком советской армии.

close Танк Т-34-85 Павел Бедняков/РИА Новости

До конца войны было выпущено 60 тыс. этих боевых машин – «тридцать четверки» составляли более половины от всего объема танков, произведенных в военное время советскими заводами. Т-34 был прост в обслуживании и хорошо приспособлен к поточному производству.

Помимо самого Т-34, на параде представят и самоходную артиллерийскую установку СУ-100, построенную на его базе. На репетициях парада историческую гусеничную технику провозят по Москве на современных тягачах «КамАЗ».

«Тайфуны» и «Торнадо»

Бронеавтомобили, защищенные от обстрела и взрывов, – относительно новый вид техники на вооружении российской армии. На параде представлено несколько видов таких машин класса MRAP (mine resistant ambush protected), защищенных от взрыва фугаса и нападения из засады.

close Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кирилл Каллиников, 29 апреля 2025 года Илья Питалев/РИА Новости

Грузовик «Урал» семейства «Торнадо» снабжен бронированной кабиной, стойкой к попаданию пуль из автоматического оружия. У машины V-образное днище, рассеивающее взрывную волну.

Полная масса полноприводного трехосного грузовика «Торнадо-У» достигает 30 тонн, а дорожный просвет – 400 мм. Под капотом установлен отечественный двигатель ЯМЗ мощностью 440 л.с.

close РИА Новости

Еще один бронеавтомобиль класса MRAP – это ЗА-СпН «Титан», представляющий собой результат глубокой модернизации платформы «Тайфун». Этот броневик вдвое легче «Торнадо», его полная масса – 15 тонн.

В основе автомобиля – единый бронекорпус, на котором смонтированы узлы и агрегаты. «Титан» оборудуется дизелем мощностью 350 л.с., независимой подвеской и полным приводом. Кабина броневика рассчитана на пять человек, он может быть оборудован пулеметом и нести ракетное вооружение.

close Александр Река/ТАСС

«Тайфун» — целое семейство защищенных многоцелевых военных автомобилей, развитие которого ведется с 2010 года. Традиционный участник парада Победы — трехосный «Тайфун-К» разработки «КамАЗа». Грузовик бескапотной компоновки стоит на вооружении саперов, разведчиков и спецназа. Он выдерживает подрыв 8 кг тротила под любой частью машины и защищен в том числе от бронебойных пуль, выпущенных из винтовки СВД.

close Бронеавтомобиль «Тайфун-К» Алексей Майшев/РИА Новости

Экипаж машины – три человека, также «Тайфун-К» рассчитан на перевозку десанта 14 человек. В бронированном корпусе предусмотрены амбразуры для стрельбы, также на нее может устанавливаться пулемет с дистанционным управлением.

close Бронеавтомобиль «Тигр-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Станислав Красильников/РИА Новости

Выпускающиеся с 2005 года бронеавтомобили «Тигр» также ежегодно привлекаются к параду на Красной площади. Автомобили этого семейства способны развивать скорость 140 км/ч, они выпускаются в множестве вариантов. «Тигры» могут нести различное вооружение, от пулеметов до противотанковых ракетных комплексов и автономных боевых модулей с дистанционным управлением.

Современные танки

На прошедших репетициях парада были замечены танки Т-90М «Прорыв», принятые на вооружение в 2021 году. Глубоко модернизированный Т-90 получил новую башню с электронной системой управления огнем «Калина», в которую входит панорамный прицел командира, встроенный баллистический вычислитель и датчики условий стрельбы.

close Танки Т-90М «Прорыв» Евгений Биятов/РИА Новости

На этом танке впервые в России применено автоматическое переключение передач,

двигатель этой версии танка развивает мощность 1130 л.с. Он снабжен турбонаддувом, новыми форсунками впрыска топлива и усиленными элементами цилиндро-поршневой группы для повышения ресурса.

close Минобороны РФ

Пройдут в парадном строю и модернизированные танки Т-80БВМ, снабженные газотурбинными двигателями, созданными на основе авиационных наработок. Они снабжены комплексом динамической защиты от бронебойных боеприпасов.

close Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе «Курганец-25» и танк Т-14 «Армата» (справа) РИА «Новости»

На тренировках парада также была замечена новая БМП (боевая машина пехоты) «Курганец-25». Эта машина построена по модульному принципу, что должно облегчить ее восстановление в условиях ремонтной базы, а также само производство.

close Боевые машины пехоты БМП К-17 «Бумеранг» Виталий Белоусов/РИА Новости

На базе «Курганца» планируется строить также ремонтно-эвакуационные машины, самоходные противотанковые установки со 125-мм орудием и гусеничный бронетранспортер.

close Самоходная артиллерийская установка «Мальва» Пресс-служба Минобороны РФ

Участвуют в показе техники и самоходные артиллерийские установки на колесном ходу — это нарезная гаубица «Мальва» калибра 152 мм, смонтированная на восьмиколесном полноприводном шасси БАЗ. Она предназначена для ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники противника, средствам ПВО и другим подобным целям.

close БТР-82А во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кирилл Каллиников, 29 апреля 2025 года Евгений Биятов/РИА Новости

Не обойдется парад и без привычных, колесных бронетранспортеров – в частности, БТР-82А, который стоит на вооружении российской армии с 2013 года.

БПЛА в строю

В условиях современных боевых действий большое значение приобрели беспилотные летательные аппараты, которые используются для самого широкого спектра задач — от наблюдения и разведки до нанесения ударов на дальних дистанциях. Будут они и на параде к 80-летию Победы.

close Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Евгений Биятов/РИА Новости

Разведывательные беспилотники «Орлан», дроны-камикадзе «Ланцет» и тяжелые ударные беспилотники «Герань» провезут в парадном строю на четырехосных полноприводных грузовиках «КамАЗ».

Что у ракетчиков

Ракетные войска стратегического назначения будут представлены ракетными комплексами «Ярс», которые в войсках постепенно приходят на смену системе «Тополь-М».

close Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» Александр Вильф/РИА Новости

Боеприпас «Ярса» — твердотопливная ракета с разделяющейся боеголовкой. В мобильном варианте она установлена на восьмиосном шасси производства Минского завода колесных тягачей.

close Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» Сергей Бобылев/РИА Новости

Будет на параде и оперативно-тактический комплекс «Искандер», способный нести осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную боевые части.