«Тигр» и «Мальва»: какую технику покажут на параде Победы

В военном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, примет участие более 130 единиц военной техники.
По сложившейся традиции, открывает прохождение военной техники легендарный танк Т-34 – один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Серийный выпуск Т-34 был налажен в 1940 году, а в военное время и первые послевоенные годы он был основным танком советской армии.
Танк Т-34-85Павел Бедняков/РИА Новости
До конца войны было выпущено 60 тыс. этих боевых машин – «тридцать четверки» составляли более половины от всего объема танков, произведенных в военное время советскими заводами. Т-34 был прост в обслуживании и хорошо приспособлен к поточному производству.
Помимо самого Т-34, на параде представят и самоходную артиллерийскую установку СУ-100, построенную на его базе. На репетициях парада историческую гусеничную технику провозят по Москве на современных тягачах «КамАЗ».
«Тайфуны» и «Торнадо»
Бронеавтомобили, защищенные от обстрела и взрывов, – относительно новый вид техники на вооружении российской армии. На параде представлено несколько видов таких машин класса MRAP (mine resistant ambush protected), защищенных от взрыва фугаса и нападения из засады.
Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кирилл Каллиников, 29 апреля 2025 годаИлья Питалев/РИА Новости
Грузовик «Урал» семейства «Торнадо» снабжен бронированной кабиной, стойкой к попаданию пуль из автоматического оружия. У машины V-образное днище, рассеивающее взрывную волну.
Полная масса полноприводного трехосного грузовика «Торнадо-У» достигает 30 тонн, а дорожный просвет – 400 мм. Под капотом установлен отечественный двигатель ЯМЗ мощностью 440 л.с.
Еще один бронеавтомобиль класса MRAP – это ЗА-СпН «Титан», представляющий собой результат глубокой модернизации платформы «Тайфун». Этот броневик вдвое легче «Торнадо», его полная масса – 15 тонн.
В основе автомобиля – единый бронекорпус, на котором смонтированы узлы и агрегаты. «Титан» оборудуется дизелем мощностью 350 л.с., независимой подвеской и полным приводом. Кабина броневика рассчитана на пять человек, он может быть оборудован пулеметом и нести ракетное вооружение.
«Тайфун» — целое семейство защищенных многоцелевых военных автомобилей, развитие которого ведется с 2010 года. Традиционный участник парада Победы — трехосный «Тайфун-К» разработки «КамАЗа». Грузовик бескапотной компоновки стоит на вооружении саперов, разведчиков и спецназа. Он выдерживает подрыв 8 кг тротила под любой частью машины и защищен в том числе от бронебойных пуль, выпущенных из винтовки СВД.
Бронеавтомобиль «Тайфун-К»Алексей Майшев/РИА Новости
Экипаж машины – три человека, также «Тайфун-К» рассчитан на перевозку десанта 14 человек. В бронированном корпусе предусмотрены амбразуры для стрельбы, также на нее может устанавливаться пулемет с дистанционным управлением.
Бронеавтомобиль «Тигр-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 годаСтанислав Красильников/РИА Новости
Выпускающиеся с 2005 года бронеавтомобили «Тигр» также ежегодно привлекаются к параду на Красной площади. Автомобили этого семейства способны развивать скорость 140 км/ч, они выпускаются в множестве вариантов. «Тигры» могут нести различное вооружение, от пулеметов до противотанковых ракетных комплексов и автономных боевых модулей с дистанционным управлением.
Современные танки
На прошедших репетициях парада были замечены танки Т-90М «Прорыв», принятые на вооружение в 2021 году. Глубоко модернизированный Т-90 получил новую башню с электронной системой управления огнем «Калина», в которую входит панорамный прицел командира, встроенный баллистический вычислитель и датчики условий стрельбы.
Танки Т-90М «Прорыв»Евгений Биятов/РИА Новости
На этом танке впервые в России применено автоматическое переключение передач,
двигатель этой версии танка развивает мощность 1130 л.с. Он снабжен турбонаддувом, новыми форсунками впрыска топлива и усиленными элементами цилиндро-поршневой группы для повышения ресурса.
Пройдут в парадном строю и модернизированные танки Т-80БВМ, снабженные газотурбинными двигателями, созданными на основе авиационных наработок. Они снабжены комплексом динамической защиты от бронебойных боеприпасов.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе «Курганец-25» и танк Т-14 «Армата» (справа)РИА «Новости»
На тренировках парада также была замечена новая БМП (боевая машина пехоты) «Курганец-25». Эта машина построена по модульному принципу, что должно облегчить ее восстановление в условиях ремонтной базы, а также само производство.
Боевые машины пехоты БМП К-17 «Бумеранг»Виталий Белоусов/РИА Новости
На базе «Курганца» планируется строить также ремонтно-эвакуационные машины, самоходные противотанковые установки со 125-мм орудием и гусеничный бронетранспортер.
Самоходная артиллерийская установка «Мальва»Пресс-служба Минобороны РФ
Участвуют в показе техники и самоходные артиллерийские установки на колесном ходу — это нарезная гаубица «Мальва» калибра 152 мм, смонтированная на восьмиколесном полноприводном шасси БАЗ. Она предназначена для ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники противника, средствам ПВО и другим подобным целям.
БТР-82А во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кирилл Каллиников, 29 апреля 2025 годаЕвгений Биятов/РИА Новости
Не обойдется парад и без привычных, колесных бронетранспортеров – в частности, БТР-82А, который стоит на вооружении российской армии с 2013 года.
БПЛА в строю
В условиях современных боевых действий большое значение приобрели беспилотные летательные аппараты, которые используются для самого широкого спектра задач — от наблюдения и разведки до нанесения ударов на дальних дистанциях. Будут они и на параде к 80-летию Победы.
Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеЕвгений Биятов/РИА Новости
Разведывательные беспилотники «Орлан», дроны-камикадзе «Ланцет» и тяжелые ударные беспилотники «Герань» провезут в парадном строю на четырехосных полноприводных грузовиках «КамАЗ».
Что у ракетчиков
Ракетные войска стратегического назначения будут представлены ракетными комплексами «Ярс», которые в войсках постепенно приходят на смену системе «Тополь-М».
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс»Александр Вильф/РИА Новости
Боеприпас «Ярса» — твердотопливная ракета с разделяющейся боеголовкой. В мобильном варианте она установлена на восьмиосном шасси производства Минского завода колесных тягачей.
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»Сергей Бобылев/РИА Новости
Будет на параде и оперативно-тактический комплекс «Искандер», способный нести осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную боевые части.