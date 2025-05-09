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День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google

«Страна»: День Победы стал популярнейшим запросом в украинском сегменте Google
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Depositphotos

Несмотря на переименование 9 мая в День Европы на законодательном уровне, жители Украины по-прежнему проявляют интерес к традиционному Дню Победы — именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные поисковика.

Как сообщает издание, украинцы искали праздничные открытки, поздравления и видеотрансляции парада в Москве. В Telegram-канале «Страны» подчеркнули, что интерес к памятной дате 9 мая остается значимым.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому празднование победы во Второй мировой войне перенесли на 8 мая и оно получило название «День памяти и победы над нацизмом». С этого момента 9 мая в стране начали отмечать как День Европы.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к празднующим День Победы украинцам и молдаванам.

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