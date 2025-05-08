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В Росавиации рассказали, сколько самолетов перенаправили в Пулково 6–7 мая

Росавиация: Пулково 6–7 мая принял 108 самолетов в качестве запасного аэродрома
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Петербургский аэропорт Пулково 6 и 7 мая в качестве запасного аэродрома принял 108 самолетов, перенаправленных из других городов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федеральной службы воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по данным на 12:00 мск, 24 воздушных судна находятся в ожидании вылета. До 18:00 мск они должны вылететь в аэропорты первоначального назначения.

«Сейчас ситуация в терминале штатная, скоплений пассажиров нет», — сообщил Кореняко.

8 мая в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре высказались о ситуации с задержками рейсов в аэропортах Москвы. По данным ведомства, в общей сложности на вылет задержали 51 рейс и 43 на прилет в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

В прокуратуре подчеркнули, что пассажиры задержанных рейсов имеют право пожаловаться дежурному прокурору в случае нарушения их прав.

Ранее сообщалось, что Николай Басков не может покинуть самолет в Пулково более 6 часов.

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