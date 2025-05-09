Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мексике при обрушении сцены пострадали семь человек

Milenio: в Мехико обрушилась концертная сцена, пострадали семь человек
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Мехико — столице Мексики — на открытой концертной площадке обрушилась сцена, пострадали не менее семи человек. Об этом пишет газета Milenio.

По предварительной информации, причиной инцидента стали порывы ветра. На этой площадке 10 мая должен был состояться концерт, приуроченный ко Дню матери.

В ночь на 7 апреля в доминиканском городе Санто-Доминго обрушилась часть крыши ночного клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости. В больницы были доставлены сотни людей. Президент Абинадер объявил в стране трехдневный национальный траур в связи с инцидентом. Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики.

Кроме того, в ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани в Северной Македонии, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК. В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации ведомства, в результате трагедии не выжили не менее 50 человек.

Ранее последствия обрушения потолка в кузбасской школе сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами