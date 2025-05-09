В Мексике при обрушении сцены пострадали семь человек

В Мехико — столице Мексики — на открытой концертной площадке обрушилась сцена, пострадали не менее семи человек. Об этом пишет газета Milenio.

По предварительной информации, причиной инцидента стали порывы ветра. На этой площадке 10 мая должен был состояться концерт, приуроченный ко Дню матери.

В ночь на 7 апреля в доминиканском городе Санто-Доминго обрушилась часть крыши ночного клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости. В больницы были доставлены сотни людей. Президент Абинадер объявил в стране трехдневный национальный траур в связи с инцидентом. Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики.

Кроме того, в ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани в Северной Македонии, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК. В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации ведомства, в результате трагедии не выжили не менее 50 человек.

Ранее последствия обрушения потолка в кузбасской школе сняли на видео.