Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Северной Македонии полсотни человек погибли на дискотеке из-за пожара

В македонском городе Кочани на дискотеке произошел пожар, погибли 50 человек
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Полсотни человек погибли в при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. Об этом сообщает госагентство MIA со ссылкой на МВД.

Пожар на музыкальной вечеринке под названием «Пулс» (Пульс) произошел около 3:00 (5:00 мск). По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехнических средств во время выступления группы ДНК.

На концерте присутствовали 1,5 тысячи человек, не менее 50 из них погибли. Десятки пострадавших были госпитализированы. На место происшествия выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами