В Северной Македонии полсотни человек погибли на дискотеке из-за пожара

В македонском городе Кочани на дискотеке произошел пожар, погибли 50 человек

Полсотни человек погибли в при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. Об этом сообщает госагентство MIA со ссылкой на МВД.

Пожар на музыкальной вечеринке под названием «Пулс» (Пульс) произошел около 3:00 (5:00 мск). По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехнических средств во время выступления группы ДНК.

На концерте присутствовали 1,5 тысячи человек, не менее 50 из них погибли. Десятки пострадавших были госпитализированы. На место происшествия выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства.

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