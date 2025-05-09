Вильфанд заявил, что более чем на половине территории России лежит снег

В настоящее время 55-60% территории России покрыто снегом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На 55-60% территории России все еще лежит снег», — отметил он.

Вильфанд рассказал, что снег давно полностью сошел в Южном федеральном округе. В течение праздничных выходных на юге европейской части России будет от +19 до +25°C, добавил он.

Накануне Вильфанд сообщил, что в Северо-Западном и Центральном федеральных округах России температура с 8 по 11 мая ожидается на 5-7°C ниже нормы. При этом на территории Сибири в праздничные выходные температура воздуха будет на 6–11°C выше нормы.

Жаркая погода прогнозируется в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Красноярском крае и Республике Хакасии, а также в Алтайском крае и Республике Алтай, отметил он. По словам Вильфанда, с 8 по 11 мая в большинстве этих регионов ожидается температура на 6–9°C выше нормы.

В Новосибирской области и Алтайском крае температура будет на 10–11°C выше нормы. Вильфанд допустил, что возможно достижение отметки в +30°C.

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