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Вильфанд спрогнозировал жару в Сибири в праздничные дни

Вильфанд сообщил, что праздничные выходные в Сибири будут жаркими
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

На территории Сибири в праздничные выходные воздух прогреется на 6 — 11°C выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Жаркая погода прогнозируется в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Красноярском крае и Республике Хакасии, а также в Алтайском крае и Республике Алтай, отметил он. По словам синоптика, с 8 по 11 мая в большинстве этих регионов ожидается температура на 6 — 9°C выше нормы.

При этом в Новосибирской области и Алтайском крае воздух прогреется на 10 — 11°C выше нормы. Вильфанд допустил, что возможно достижение отметки в +30°C.
В основном температура в Сибири будет доходить до +25-28°C, уточнил синоптик.

На остальной территории ожидается температура около или ниже нормы, добавил руководитель Гидрометцентра.

Накануне Вильфанд заявил, что прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом не соответствуют действительности. По словам синоптика, информации о подобных аномалиях от Гидрометцентра не поступало. Он подчеркнул, что речь может идти о средней глобальной температуре, связанной с повышением тепловых показателей Мирового океана.

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