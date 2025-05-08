Вильфанд заявил о понижении температуры в двух округах России

Вильфанд: в двух округах России температура ожидается на 5-7°C ниже нормы

В Северо-Западном и Центральном федеральных округах России температура с 8 по 11 мая ожидается на 5-7°C ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях минимальные значения могут составить от 0 до +1°C, отметил он.

Минимальная ночная температура в Московской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях в течение предстоящих праздничных выходных опустится до -1°C, продолжил Вильфанд.

А в Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской, Тульской, Белгородской и Курской областях минимальное значение составит от -1 до +3°C, добавил руководитель Гидрометцентра.

Накануне Вильфанд заявил, что прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом не соответствуют действительности. По словам синоптика, информации о подобных аномалиях от Гидрометцентра не поступало. Он подчеркнул, что речь может идти о средней глобальной температуре, связанной с повышением тепловых показателей Мирового океана.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая.