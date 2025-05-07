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Москвичам рассказали, когда ждать потепления

Синоптик Позднякова: потепление придет в Москву в середине мая
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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Потепление ждет жителей и гостей Москвы в середине мая. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что прохладная погода задержится в столице до понедельника, 12 мая. Температура воздуха будет находиться в пределах +11...+13°C. По словам эксперта, это ниже климатической нормы на пять градусов.

«Впоследствии мы ожидаем прохождения теплого атмосферного фронта, за которым станут поступать другие воздушные массы, и температура воздуха начнет постепенно повышаться», — продолжила Позднякова.

Так, с четверга по субботу, 15–17 мая, воздух прогреется до +16...+17°C. Однако синоптик призвала не ждать всплеска тепла, как в апреле.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что температура воздуха 9 мая в Москве и большинстве регионов центральной части России будет ниже нормы, прогнозируются дожди. В столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь ночью и днем. Максимальное значение температуры воздуха днем — от +8 до +13°C.

Ранее москвичам напомнили, что май только начался и тепло впереди.

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