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В Башкирии заявили о крупном пожаре на мебельной фабрике

«БашДТП»: в Башкирии загорелась мебельная фабрика, ее тушат с вертолетов

В Башкортостане загорелась мебельная фабрика, ее пришлось тушить с вертолетов. Об этом сообщил Telegram-канал «БашДТП | Bash.dtp.official».

Очевидец рассказал, что пожар случился за ТСК «Радуга» в Уфе. Вертолет совершил несколько подлетов к месту пожара.

Подробностей и официальной информации от властей и МЧС пока не поступало.

Накануне в поселке Ишеевка Ульяновской области начался пожар в складском помещении, где, по предварительным данным, хранились текстильные материалы. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Ульянова, где пламя охватило здание площадью около 450 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 28 специалистов и семь единиц техники.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели продолжают работу на месте инцидента.

До этого в Казани в Республике Татарстан произошло возгорание в здании хозяйственного корпуса предприятия, специализирующегося на производстве брусчатки. Строение находится на улице Тихорецкой.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике в Якутии.

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