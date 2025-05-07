В Ульяновской области загорелся склад с тканями

В поселке Ишеевка Ульяновской области начался пожар в складском помещении, где, по предварительным данным, хранились текстильные материалы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Ульянова, где пламя охватило здание площадью около 450 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 28 специалистов и семь единиц техники.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели продолжают работу на месте инцидента.

7 мая в административном здании, расположенном на Индустриальном шоссе в Уфе, произошел пожар. Изначально огонь охватил кровлю и распространился на площади 400 квадратных метров. Однако со временем площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Из загоревшегося здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Как рассказали в МЧС РФ, на место происшествия прибыли 65 сотрудников экстренных служб и 20 единиц техники. Кроме того, к ликвидации пламени привлекли один вертолет. С него на постройку было сброшено не менее 10 тонн воды.

Накануне в Казани в Республике Татарстан произошло возгорание в здании хозяйственного корпуса предприятия, специализирующегося на производстве брусчатки. Строение находится на улице Тихорецкой.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике в Якутии.