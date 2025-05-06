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В Казани загорелось здание предприятия по производству брусчатки

В Казани произошел крупный пожар в здании предприятия по производству брусчатки

В Казани на улице Тихорецкой произошел пожар в здании хозяйственного корпуса предприятия по производству брусчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления (ГУ) МЧС России по Республике Татарстан.

По данным ведомства, в 18:54 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Тихорецкая, 2Б корпус 7. Предполагаемый размер здания 90 на 20 метров. Площадь возгорания устанавливается, на месте работают пожарные расчеты.

Вечером 6 мая на 26-м километре Московской кольцевой автодороги произошло возгорание в дилерском центре «Чанган центр квазар». В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили информацию о ЧП. На месте работают пожарные расчеты как из Подмосковья, так и из Москвы. Причины возгорания и предварительный ущерб устанавливаются.

В апреле в Казани произошел пожар в промзоне на улице Тэцевской. По словам местных жителей, горел хозяйственный корпус.

Ранее в Свердловской области загорелась кровля цеха по производству металлического порошка.

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