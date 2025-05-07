Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике в Якутии

Состояние двоих пострадавших при взрыве в Нерюнгри оценили как крайне тяжелое

Состояние двоих пострадавших при взрыве на обогатительной фабрике в Нерюнгри в Якутии оценили как крайне тяжелое. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале.

По данным ведомства, санитарный рейс со всеми пострадавшими прибыл в Якутск в 21:00 (15:00 мск). Их госпитализировали в ожоговый центр Республиканской больницы №2-ЦЭМП.

«В настоящее время состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое, состояние [еще] двоих — тяжелое», — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве подчеркнули, что им всем оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого в МЧС России сообщили о ликвидации пожара на угольной фабрике в Нерюнгри. По данным ведомства, огонь повредил здание склада, кровлю, строительные конструкции и конвейерную ленту. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Ранее в сети появились кадры мощного взрыва и последующего за ним пожара на фабрике в якутском Нерюнгри.