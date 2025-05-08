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Назван срок возобновления рейсов Turkish Airlines в Россию

Росавиация: рейсы Turkish Airlines в Россию возобновятся в полном объеме с 9 мая
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Shutterstock

Минтранс России, Росавиация и турецкая авиакомпания Turkish Airlines договорились о полном возобновлении полетной программы между Турцией и РФ с пятницы, 9 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что рейсы, отмененные в четверг, 8 мая, выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind.

Также подчеркивается, что турецкий авиаперевозчик прорабатывает возможность включения в свое расписание дополнительных рейсов 9 мая.

Кореняко ранее рассказал, что Росавиация находится в диалоге с перевозчиком Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию.

8 мая стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в Россию с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум. Источник в туристической индустрии заявил, что решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах — перенесены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке беспилотников, что привело к приостановке работы столичных аэропортов и массовым задержкам рейсов.

Ранее пассажирка Turkish Airlines рассказала, что рейсы в Москву перенесли на неопределенный срок.

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