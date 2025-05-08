«Когда вылет обратный — никто не знает»: россиянка — об отмене рейсов Turkish Airlines в Москву

Россиянка Татьяна рассказала «Газете.Ru», что утром 8 мая должна была вылететь из Антальи в Москву авиакомпанией Turkish Airlines, но рейс перенесли на неизвестный срок. При этом туристы-пассажиры других авиакомпаний уже вылетели в Москву.

«Мы должны были вылететь из Анталии в Москву сегодня в 8:10 Turkish Airlines. Доехали до аэропорта и еще даже не успели выйти из автобуса — нам сказали, что рейсы отменились и нас отвезут в отель. И сразу, буквально в течение 5-10 минут, мы пересели в другой автобус, нас привезли в отель и разместили. Кто организовал заселение, мы не знаем — авиакомпания или турагентство. Обеспечили полное питание, все как бы хорошо, только когда вылет обратный, никто никакой информации не дает и не знает. Вроде как турецким авиалиниям запретили на какой-то срок в Москву лететь, но точно не могу сказать. Те, у кого другие авиакомпании, вылетели в Москву», — сказала Татьяна.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Turkish Airlines и Pegasus Airlines убрали из расписания 31 полет, назначенный на 8 мая, а также восемь ночных рейсов на 9 мая.

По данным ассоциации, отмена рейсов турецких авиакомпаний затронет более 15 тысяч человек. Сейчас российские туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами — более 1,5 тыс. человек с отмененных рейсов в Россию размещены в гостиницах Антальи.

Ранее стало известно, что около 200 российских туристов застряли в турецком аэропорту Даламана.