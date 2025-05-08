В Росавиации сообщили, что находятся в диалоге с Turkish Airlines

Росавиация находится в диалоге с перевозчиком Turkish Airlines

Росавиация находится в диалоге с перевозчиком Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Авиакомпания начала направлять в агентство планы для выполнения рейсов в Москву и Санкт-Петербург, получает по ним оперативное согласование», — говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что в случае повторения введения временных ограничений на использование московской воздушной зоны санкт-петербургский аэропорт Пулково остается единственным запасным аэропортом для турецких авиакомпаний.

До этого Кореняко сообщал, что авиаперевозчик S7 стабилизировал перевозки в регионах РФ после ограничений на работу аэропортов.

Отмечается, что в региональных аэропортах еще есть задержки рейсов более чем на два часа.

По данным Росавиации, вылета рейсов из аэропортов Самары, Уфы и Екатеринбурга ожидают 2,2 тысячи человек. Это связано с поздним прибытием самолетов.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов.