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В Приморье введут запрет на использование воздушного пространства

В Приморском крае введут запрет на использование воздушного пространства 9 мая
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае над Владивостоком, Уссурийском и Находкой введут запрет на использование воздушного пространства 9 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

«Вводятся повышенные меры безопасности. Одна из них — запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком, а также Уссурийском и Находкой», — отмечается в публикации.

Запрет не коснется самолетов, выполняющих внутренние и международные рейсы, уточнили в администрации Владивостока. Временный режим ограничения полетов будет действовать с 7:00 до 18:00.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее в Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Россию 9 мая.

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80 лет Победы
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