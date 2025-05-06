В Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Россию 9 мая

Украина пожалеет в случае попыток атаковать Москву 9 мая, ВС РФ обеспечат надежную защиту столицы в День Победы. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он подчеркнул, что у российской армии есть все возможности, чтобы прикрыть небо над Москвой и обеспечить достойное проведение парада на Красной площади.

Красов заявил, что несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие, в случае эскалации со стороны Киева у ВС РФ «найдется достойный ответ». Этот ответ будет таким, что Украина «пожалеет» о содеянном, уточнил депутат.

28 апреля Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее в Госдуме объяснили попытку ВСУ прорваться в Курскую область.