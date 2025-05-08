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В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта

В Волгограде вывеску с названием на здании аэропорта сменили на «Сталинград»
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Кирилл Брага/РИА Новости

В Волгограде вывеску с названием на здании аэропорта сменили на «Сталинград». Об этом пишет РИА Новости.

Вывеска с новым наименованием выполнена в бирюзовом цвете — в стилистике аэропорта, отметило агентство.

29 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Последний рассказал главе государства об инициативе проживающих в регионе ветеранов, которые попросили вернуть аэропорту Гумрак историческое название и переименовать его в Сталинград.

Российский лидер поддержал это предложение. Он заявил, что слова участников боевых действий являются для него законом.

Позже председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании аэропорта Гумрак в Сталинград.

Аэропорт в Волгограде начал принимать пассажирские и грузовые самолеты в 1952 году. В настоящее время на территории воздушной гавани расположены два терминала для внутренних и международных авиалиний, а также современная взлетно-посадочная полоса. Каждый год аэропорт обслуживает порядка 1,5 млн пассажиров.

Ранее Путин не исключил возвращения Волгограду имени Сталинград.

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