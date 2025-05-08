В Пакистане восстановили штатный режим работы большинства аэропортов, включая Международный аэропорт Исламабада. Об этом пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление гражданской авиации.

Авиасообщение в районах Исламабада, Равалпинди и Карачи полностью восстановлено, но часть рейсов в районе Лахора будут «закрыты на всех высотах по эксплуатационным причинам до 12:20 9 мая», говорится в публикации.

В управлении заверили, что воздушное пространство страны остается «открытым и безопасным для гражданской авиации».

Незадолго до этого газета The Hindu писала, что в северных регионах Индии, граничащих с Пакистаном, до 10 мая приостановлена работа минимум 21 аэропорта. Ограничения коснулись воздушных гаваней в регионе Джамму и Кашмир, а также в штатах Пенджаб, Химачал-Прадеш, Раджастан и Гуджарат. В связи с приостановкой работы были отменены многочисленные рейсы международных и индийских авиакомпаний.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.