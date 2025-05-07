Свыше 20 аэропортов на севере Индии приостановили работу

Hindu: на севере Индии 21 аэропорт приостановил работу до 10 мая

В северных регионах Индии, граничащих с Пакистаном, до 10 мая приостановлена работа минимум 21 аэропорта. Об этом пишет газета The Hindu.

Соответствующее распоряжение издало правительство на фоне военных ударов вблизи границы с Пакистаном, говорится в публикации.

Ограничения коснулись аэропортов в регионе Джамму и Кашмир, а также в штатах Пенджаб, Химачал-Прадеш, Раджастан и Гуджарат. По информации издания, многие из этих аэропортов используют не только авиакомпании, но и военно-воздушные силы Индии.

В связи с приостановкой работы были отменены многочисленные рейсы международных и индийских авиакомпаний, добавила Hindu.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.