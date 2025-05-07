Кардиналы в Ватикане начнут выбирать нового папу Римского

Конклав, которому предстоит избрать нового папу Римского после кончины папы Франциска, откроется в Ватикане вечером в среду, 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что правом голоса обладают 133 кардинала Римско-католической церкви, которые не перешагнули 80-летний рубеж. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не наберет заветные 89 голосов.

Подчеркивается, что голосование пройдет в Сикстинской капелле, где кардиналы будут находиться в обстановке секретности и изоляции.

Накануне сообщалось, что в Ватикане состоялась процедура аннулирования двух символов власти, принадлежавших папе Римскому Франциску. Речь идет о свинцовой печати и так называемом «перстне Рыбака». По традиции понтифик использовал их при подписании апостольских посланий.

Папы Римского Франциска не стало утром 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Его похоронили 26 апреля в Ватикане.

Ранее епископ оценил возможность избрания россиянина папой Римским.