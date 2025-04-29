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Епископ оценил возможность избрания россиянина папой Римским

Епископ Дубинин: избрание россиянина в качестве папы Римского нереалистично
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Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин исключил возможность избрания россиянина на пост папы Римского. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул многовековую традицию выбора папы из числа кардиналов — участников конклава, отметив их высокое положение и авторитет в церкви. Хотя каноническое право допускает избрание любого неженатого католика мужского пола, независимо от его статуса и сана, практика последних столетий неизменно ограничивает выбор кардиналами.

По словам священнослужителя, отсутствие кардиналов российского происхождения в настоящее время, а также приостановка назначения новых кардиналов до выборов папы исключают участие представителей России в конклаве, делая избрание папы из числа российских католиков практически невозможным.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля утром. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра.

Ранее Ватикан назвал дату конклава для избрания нового папы Римского.

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