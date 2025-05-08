Избран новый папа Римский — об этом свидетельствует белый дым, идущий из трубы Сикстинской капеллы. Об этом сообщает Vatican News.

Кто стал новым главой Римско-католической церкви, пока не сообщалось. Имя нового папы объявят после его выхода на балкон собора Святого Петра в белом облачении. Традиционное благословение «Урби эт орби» («Граду и миру») завершит церемонию.

Накануне в Ватикане открылся конклав — 133 кардинала собрались в Сикстинской капелле для избрания папы. Для избрания понтификом одному из претендентов требовалось набрать две трети голосов — 89 из 133. Участие в конклаве принимали кардиналы моложе 80 лет, голосование проходило в строгой секретности. С первой попытки избрать главу церкви не удалось — вечером 7 мая из трубы капеллы шел черный дым.

До этого в Ватикане аннулировали два символа власти, которые принадлежали папе Римскому Франциску.

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля 2025 года после продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее папа Римский Франциск при жизни назвал угрозу для будущих поколений.