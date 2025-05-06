В Ватикане аннулированы символы власти папы Римского

В Ватикане состоялась процедура аннулирования двух символов власти, принадлежавших папе Римскому Франциску. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни на брифинге, его слова передает РИА Новости.

Речь идет о свинцовой печати и так называемом «перстне Рыбака». По традиции понтифик использовал их при подписании апостольских посланий.

«На них символически ставят знак креста», — рассказал Бруни.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов 6 мая. Эта процедура предшествует избранию нового главы Римско-католической церкви.

Папы Римского Франциска не стало утром 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Его похоронили 26 апреля в Ватикане.

Конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

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