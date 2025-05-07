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В Самаре ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности

Аэропорт Курумоч в Самаре временно прекратил прием и отправку самолетов
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Аэропорт Курумоч в Самаре временно не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения ввели в 21:30 мск.

ВСУ атакуют Москву и Подмосковье беспилотниками уже несколько дней в преддверии празднования 80-летия Победы. Только за вечер 7 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 украинских беспилотников. Удары наносят и по другим регионам.

В Минобороны РФ сообщали, что за сутки системы ПВО сбили 524 украинских беспилотника.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многочисленные попытки украинской армии нанести удары по мирным объектам в России оправдывают продолжение ведения специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности атаки БПЛА.

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