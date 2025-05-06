«Лютый» рой ВСУ. Украина усилила атаки беспилотниками перед Днем Победы

С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата уничтожили в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Об отражении атак около часа ночи сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону мегаполиса.
Ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре.
Обломки одного из дронов ударились в многоэтажку на Каширском шоссе в Москве. В ней частично выбиты стекла.
«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал глава города.
Позже на подлете к столице уничтожили сначала один, потом три и еще 10 беспилотников.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил Сергей Собянин.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жителей многоэтажки в Подольске эвакуировали из-за похожего на часть ракеты объекта, застрявшего в балконе. Здание на Ленинградской улице оцепили, на месте работают экстренные службы.
По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками «Лютый». Дроны летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. Журналисты отметили, что БПЛА такого типа могут преодолевать до тысячи километров и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг.
Днем ранее ВСУ также предпринимали попытки атаковать Москву. Над столичным регионом сбили четыре украинских БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — писал Собянин.
«План Стармера»
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не может гарантировать безопасность» мировых лидеров, которые приедут на празднование 80-летия Победы в Москву. Его раскритиковали в России и Европе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемыми высказывания украинского лидера.
Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Московскому комсомольцу», что украинские диверсионные группы могут активно работать перед парадом Победы, чтобы запугать народ и иностранных гостей.
«Он распространяет свое заявление среди всех лидеров Евросоюза и Глобального Юга, что не может гарантировать безопасность, если они решат приехать на парад в Москву. Это, на мой взгляд, является инициативой со стороны [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера, направленной на то, чтобы сорвать парад Победы в Москве и заставить лидеров испугаться и не приехать. В связи с этим и была проведена демонстрация возможностей беспилотников. Да, дрон не долетел до Москвы, но сам факт атаки, по мнению просроченного, должен напугать лидеров стран», — отметил Матвийчук.
Он предположил, что дроны могли запустить с территории России, потому что технически эти аппараты не могут преодолевать большие расстояния.
«Поэтому необходимо искать скрытые места в районе Москвы и Подмосковья, где могут находиться схроны или ячейки, где эти беспилотники собираются и затем атакуют регионы России. Где-то точно должен быть тайный пункт управления», — подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что украинские дроны не смогут долететь до Красной площади из-за высокой концентрации систем наблюдения, подавления и поражения.