«Лютый» рой ВСУ. Украина усилила атаки беспилотниками перед Днем Победы

Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу — в материале «Газеты.Ru».

С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата уничтожили в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Об отражении атак около часа ночи сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону мегаполиса.

Ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре.

Обломки одного из дронов ударились в многоэтажку на Каширском шоссе в Москве. В ней частично выбиты стекла.

«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал глава города.

Позже на подлете к столице уничтожили сначала один, потом три и еще 10 беспилотников.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил Сергей Собянин.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жителей многоэтажки в Подольске эвакуировали из-за похожего на часть ракеты объекта, застрявшего в балконе . Здание на Ленинградской улице оцепили, на месте работают экстренные службы.

По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками «Лютый». Дроны летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. Журналисты отметили, что БПЛА такого типа могут преодолевать до тысячи километров и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг.

Днем ранее ВСУ также предпринимали попытки атаковать Москву. Над столичным регионом сбили четыре украинских БПЛА.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — писал Собянин.

«План Стармера»

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не может гарантировать безопасность» мировых лидеров, которые приедут на празднование 80-летия Победы в Москву. Его раскритиковали в России и Европе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемыми высказывания украинского лидера.

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Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Московскому комсомольцу», что украинские диверсионные группы могут активно работать перед парадом Победы, чтобы запугать народ и иностранных гостей.

«Он распространяет свое заявление среди всех лидеров Евросоюза и Глобального Юга, что не может гарантировать безопасность, если они решат приехать на парад в Москву. Это, на мой взгляд, является инициативой со стороны [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера, направленной на то, чтобы сорвать парад Победы в Москве и заставить лидеров испугаться и не приехать. В связи с этим и была проведена демонстрация возможностей беспилотников. Да, дрон не долетел до Москвы, но сам факт атаки, по мнению просроченного, должен напугать лидеров стран», — отметил Матвийчук.

Он предположил, что дроны могли запустить с территории России, потому что технически эти аппараты не могут преодолевать большие расстояния .

«Поэтому необходимо искать скрытые места в районе Москвы и Подмосковья, где могут находиться схроны или ячейки, где эти беспилотники собираются и затем атакуют регионы России. Где-то точно должен быть тайный пункт управления», — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что украинские дроны не смогут долететь до Красной площади из-за высокой концентрации систем наблюдения, подавления и поражения.