Стало известно, сколько бомб и дронов ВСУ сбили российские системы ПВО за сутки

МО РФ: системы ПВО за сутки сбили пять ракет «Нептун» и 524 беспилотника ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», выпущенных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, также средства защиты ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM. Оба вида боеприпасов производятся в США.

«Также [уничтожены] 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркивается в заявлении.

7 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга с журналистами прокомментировал активные атаки дронов ВСУ на российские регионы в преддверии Дня Победы. Как он сказал, Киев подобными ударами только демонстрирует свою склонность к террористическим действиям. Представитель Кремля добавил, что военнослужащие страны и сотрудники специальных служб принимают все необходимые меры, чтобы празднование 9 Мая прошло спокойно и в мирной обстановке.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность «асимметричного ответа» на атаки украинских беспилотников.