Песков рассказал, как действия Киева оправдывают продолжение СВО

Многочисленные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение ведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Киев продолжает демонстрировать склонность к террористическим действиям.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ.

Кроме того, ВСУ //www.gazeta.ru/politics/2025/05/06/20990534.shtml Москву и Подмосковье беспилотниками уже несколько дней. В ночь на 6 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над столичным регионом 19 дронов.

Ранее Песков посоветовал звонить в Киев насчет атак украинских беспилотников.