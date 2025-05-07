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Песков рассказал, как действия Киева оправдывают продолжение СВО

Песков: попытки ВСУ ударить по мирным объектам РФ оправдывают продолжение СВО
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Roman Naumov/Global Look Press

Многочисленные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение ведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Киев продолжает демонстрировать склонность к террористическим действиям.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ.

Кроме того, ВСУ //www.gazeta.ru/politics/2025/05/06/20990534.shtml Москву и Подмосковье беспилотниками уже несколько дней. В ночь на 6 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над столичным регионом 19 дронов.

Ранее Песков посоветовал звонить в Киев насчет атак украинских беспилотников.

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