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В Москве второй раз за вечер приостановили работу аэропорта Домодедово

Росавиация: в московском аэропорту Домодедово ввели ограничения на работу
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Максим Блинов/РИА Новости

Московский аэропорт Домодедово приостановил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово», — говорится в заявлении, опубликованном в 20:30 мск.

Позже пресс-секретарь Росавиации написал, что с 21:00 мск воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Ограничения на работу аэропорта Домодедово вводились второй раз за вечер. В первый раз воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты в 19:15 мск, работа была возобновлена в 19:56 мск.

7 мая украинские военные шесть раз предпринимали неудачные попытки нанести удары по Москве с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последняя атака была зафиксирована примерно в 20:11 мск, тогда на подлете к российской столице сбили пять дронов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакуют Москву и область на протяжении последних нескольких дней. Украинские формирования нарастили интенсивность атак с применением БПЛА в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Власти РФ пригласили на торжественные мероприятия, включая военный парад, глав более 20 государств. Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не «не может гарантировать» безопасность зарубежных коллег во время их поездок в Москву.

Ранее в одном из городов Московской области объявили «желтый» уровень опасности атаки БПЛА.

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