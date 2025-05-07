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В Москве отразили очередную атаку дронов ВСУ

Собянин: еще пять БПЛА сбиты на подлете к Москве
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Shutterstock

Украинские военные вновь предприняли неудачную попытку нанести удары по Москве с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к городу пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в заявлении, опубликованном в 20:11 мск.

Ночью и днем 7 мая украинские военные шесть раз пытались атаковать российскую столицу с помощью БПЛА. Предыдущий из них был зафиксирован примерно в 19:37 мск. Как рассказал Собянин, тогда системы ПВО сбили два дрона ВСУ на подлете к Москве.

Украинские беспилотники активно атакуют столичный регион на протяжении последних нескольких дней. СМИ писали, что ВСУ нарастили интенсивность атак в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российские власти пригласили на торжественные мероприятия лидеров более 20 стран, при этом глава Украины Владимир Зеленский заявил, что «не может гарантировать» безопасность зарубежных коллег во время их визита в РФ.

Ранее в Кремле высказались об активных атаках украинских БПЛА в преддверии Дня Победы.

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