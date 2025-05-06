Власти Волгограда не спешат с переименованием города

Власти Волгограда приняли решение не спешить с возвращением городу названия Сталинград на фоне предложения президента России Владимира Путина переименовать местный аэропорт. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Волгоградской областной думы и регионального Совета ветеранов Александра Блошкина.

«Дальше время покажет. Будем делать социологию. Если увидим, что у людей такое желание есть, что процентов 80 поддерживают — тогда можно проводить референдум», — заявил Блошкин.

Издание отметило, что Блошкин является одним из главных сторонников возвращения городу названия Сталинград. При этом власти города добавили, что пока никаких сообщений о том, что в городе планируется провести референдум о переименовании, не поступало.

До этого 15-летняя активистка, жительница региона Регина Султанова заявила, что Волгоград нужно переименовать в Сталинград, так как город в первую очередь связан со Сталинградской битвой.

Девушка предложила Путину эту идею в ходе его визита в город 30 апреля.

Ранее в Бурятии открыли памятник Сталину.