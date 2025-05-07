Пожар в административном здании в Башкирии локализовали на 800 квадратах

МЧС: пожар в административном здании в Уфе локализовали на 800 квадратах

Пожар на кровле четырехэтажного административного здания в столице Башкирии, Уфе, локализовали на площади 800 квадратных метров. Пострадавших нет, об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального МЧС.

«Проводится проливка и разбор кровли здания. Осуществлено 6 сбросов с вертолета общим объемом воды 30 тонн»‎, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на данный момент звенья газодымозащитной службы тушат огонь внутри здания.

До этого сообщалось, что к тушению привлекли вертолет спасателей.

В среду, 7 мая, в Уфе вспыхнул пожар в административном здании. По данным МЧС, инцидент случился на Индустриальном шоссе, где огонь охватил 400 квадратных метров кровли. Самостоятельно на улицу вышли 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. Позднее площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. К тушению здания привлечены 65 специалистов и 20 единиц техники.

6 мая сообщалось, что житель частного сектора Черногорска устроил большой пожар, решив увеличить отверстия в старом барабане от стиральной машины с помощью болгарки. Перед началом работ мужчина не позаботился о том, чтобы убрать мусор, искры от пилы попали на поролоновый диван.

Ранее россиянин загорелся, пытаясь растопить печь.