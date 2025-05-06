Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин загорелся, пытаясь растопить печь

В Архангельской области мужчина растапливал печь бензином и загорелся
close
Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/VK

В Няндоме мужчина получил тяжелые ожоги, пытаясь растопить печь с помощью бензина, спасти его не удалось. Об этом сообщает Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

Инцидент произошел 5 мая, двое мужчин пытались развести огонь в заброшенном здании. Мокрые дрова не загорались, тогда приятели решили облить их горючим. Один из мужчин случайно облился бензином и загорелся. Его друг сумел выбраться из горящей постройки и вызвал экстренные службы.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Удмуртии пенсионер пытался избавиться от клещей на участке и устроил пожар. Мужчина вместе со взрослыми сыновьями поджег сухую траву с разных сторон участка. Огонь быстро вышел из-под контроля. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и зарево. Площадь возгорания составила 700 кв. метров, виновник происшествия оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области второклассница спасла двух младших братьев во время пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами