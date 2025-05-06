Россиянин загорелся, пытаясь растопить печь

В Няндоме мужчина получил тяжелые ожоги, пытаясь растопить печь с помощью бензина, спасти его не удалось. Об этом сообщает Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

Инцидент произошел 5 мая, двое мужчин пытались развести огонь в заброшенном здании. Мокрые дрова не загорались, тогда приятели решили облить их горючим. Один из мужчин случайно облился бензином и загорелся. Его друг сумел выбраться из горящей постройки и вызвал экстренные службы.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Удмуртии пенсионер пытался избавиться от клещей на участке и устроил пожар. Мужчина вместе со взрослыми сыновьями поджег сухую траву с разных сторон участка. Огонь быстро вышел из-под контроля. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и зарево. Площадь возгорания составила 700 кв. метров, виновник происшествия оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области второклассница спасла двух младших братьев во время пожара.