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В Черногорске искра от болгарки спалила сарай и баню

В Хакасии искра от болгарки привела к взрыву газового баллона и пожару
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МЧС России

Житель частного сектора Черногорска устроил большой пожар, решив увеличить отверстия в старом барабане от стиральной машины с помощью болгарки. Об этом сообщает МЧС по республике Хакасия.

Местный житель решил усовершенствовать барабан от старой стиральной машины и для ускорения процесса использовал болгарку. Перед началом работ мужчина не позаботился о том, чтобы убрать мусор, искры от пилы попали на поролоновый диван.

Мебель мгновенно вспыхнула, огонь перекинулся на сарай, произошел взрыв газового баллона. Спустя несколько минут пламя охватило баню соседей, а горячий осколок баллона отлетел за два участка, в результате там загорелась сухая трава.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 77 кв. метров. Виновнику пожара придется заплатить штраф в 40 тысяч рублей и компенсировать убытки соседям.

Ранее россиянин загорелся, пытаясь растопить печь.

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