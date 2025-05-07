В Уфе загорелось административное здание, эвакуировались 40 человек

В Уфе вспыхнул пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился на Индустриальном шоссе, где огонь охватил 400 квадратных метров кровли. Самостоятельно на улицу вышли 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению здания привлечены 65 специалистов и 20 единиц техники.

До этого житель частного сектора Черногорска устроил большой пожар, решив увеличить отверстия в старом барабане от стиральной машины с помощью болгарки. Перед началом работ мужчина не позаботился о том, чтобы убрать мусор, искры от пилы попали на поролоновый диван.

Мебель мгновенно вспыхнула, огонь перекинулся на сарай, произошел взрыв газового баллона. Спустя несколько минут пламя охватило баню соседей, а горячий осколок баллона отлетел за два участка, в результате там загорелась сухая трава.

Ранее в Якутии возбудили уголовное дело после взрыва и последующего за ним пожара на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри.