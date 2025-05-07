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К тушению крупного пожара в Уфе привлекли вертолет

Вертолет привлекли к тушению пожара в Уфе, он сбросил 10 тонн воды
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МЧС России

К тушению крупного пожара в административном здании в Уфе привлекли вертолет спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«К тушению привлечен вертолет. Уже сброшено порядка 10 тонн воды», — говорится в сообщении.

В среду, 7 мая, в Уфе вспыхнул пожар в административном здании. По данным МЧС, инцидент случился на Индустриальном шоссе, где огонь охватил 400 квадратных метров кровли. Самостоятельно на улицу вышли 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. Позднее площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. К тушению здания привлечены 65 специалистов и 20 единиц техники.

До этого сообщалось, что житель частного сектора Черногорска устроил большой пожар, решив увеличить отверстия в старом барабане от стиральной машины с помощью болгарки. Перед началом работ мужчина не позаботился о том, чтобы убрать мусор, искры от пилы попали на поролоновый диван.

Ранее в Якутии возбудили уголовное дело после взрыва и последующего за ним пожара на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри.

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