В Лапландии упал финский истребитель

В районе аэропорта в Лапландии упал истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet, но пилот успел катапультироваться. Об этом сообщили финские ВВС.

В сообщении говорится, что воздушное судно потерпело крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Спасшегося пилота уже обнаружили.

Накануне истребитель военно-морских сил США, находившийся на борту авианосца Harry Truman, упал в Красное море. По имеющимся сведениям, причиной инцидента могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. Оба члена экипажа самолета F/A-18 смогли катапультироваться. Они получили лишь незначительные травмы. Спасательный вертолет поднял их на корабль. Затонувший самолет пока не обнаружен.

В конце апреля сообщалось, что во время буксировки истребителя F/A-18 он вместе с тягачом упал за борт авианосца Harry Truman. Один из членов экипажа получил легкие травмы.

Ранее стала известна судьба пассажиров пропавшего в джунглях Амазонки самолета.