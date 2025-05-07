Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Лапландии упал финский истребитель

ВВС: финский истребитель F/A-18 Hornet упал в Лапландии, пилот катапультировался
close
Olivier Rachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

В районе аэропорта в Лапландии упал истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet, но пилот успел катапультироваться. Об этом сообщили финские ВВС.

В сообщении говорится, что воздушное судно потерпело крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Спасшегося пилота уже обнаружили.

Накануне истребитель военно-морских сил США, находившийся на борту авианосца Harry Truman, упал в Красное море. По имеющимся сведениям, причиной инцидента могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. Оба члена экипажа самолета F/A-18 смогли катапультироваться. Они получили лишь незначительные травмы. Спасательный вертолет поднял их на корабль. Затонувший самолет пока не обнаружен.

В конце апреля сообщалось, что во время буксировки истребителя F/A-18 он вместе с тягачом упал за борт авианосца Harry Truman. Один из членов экипажа получил легкие травмы.

Ранее стала известна судьба пассажиров пропавшего в джунглях Амазонки самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами