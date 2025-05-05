Стала известна судьба пассажиров пропавшего в джунглях Амазонки самолета

Пять человек провели два дня в болоте с аллигаторами после того, как их самолет потерпел крушение в джунглях Амазонки в Боливии, передает CNN.

Легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот, три женщины и ребенок, потерпел крушение в среду, но спасатели разыскали пострадавших только утром в пятницу, 2 мая. По данным министерства обороны Боливии, никто из группы не получил серьезных травм. Все это время люди питались пайками, в состав которых входил шоколад и мука из маниоки.

«Мы упали в болото, а прямо рядом с ним было гнездо аллигаторов. Но топливо, которое вылилось из самолета, загрязнило воду, и резкий запах этого отпугнул их, не полностью, но они не приблизились к нам, чтобы напасть», — сказал 27-летний пилот Пабло Андреса Веларде.

Одна из пассажирок, Мирта Фуэнтес, призналась, что до сих пор не может поверить, что выжила в авиакатастрофе, и поблагодарила пилота за «быстрое мышление и интеллект».

Как сообщалось, 30 апреля самолет вылетел из муниципалитета Баурес на севере Боливии и направлялся в город Тринидад. Через час после взлета пилот сообщил о технических проблемах и перестал выходить на связь. 2 мая стало известно об обнаружении воздушного судна, на борту которого находились пять человек, в том числе ребенок. Самолет обнаружила группа рыбаков. Они услышали крики о помощи возле моста Игнасио Муиба департамента Бени. Пассажиров госпитализировали.

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