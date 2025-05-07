Американский истребитель опять упал с авианосца в Красное море

Истребитель военно-морских сил США, находившийся на борту авианосца Harry Truman, упал в Красное море. Об этом со ссылкой на хорошо информированные источники сообщает телеканал CNN.

По имеющимся сведениям, причиной инцидента могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. Оба члена экипажа самолета F/A-18 смогли катапультироваться. Они получили лишь незначительные травмы. Спасательный вертолет поднял их на корабль. Затонувший самолет пока не обнаружен.

28 апреля сообщалось, что во время буксировки истребителя F/A-18 он вместе с тягачом упал за борт авианосца Harry Truman. Один из членов экипажа получил легкие травмы.

В апреле йеменские хуситы атаковали два американских авианосца в Красном и Аравийском морях в ответ на удар США по нефтяному порту на западе Йемена.

Ранее хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper.