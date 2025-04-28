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Американский истребитель упал с авианосца в Красное море

Истребитель упал с авианосца ВМС США USS Harry S. Truman в Красное море
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Efrem Lukatsky/AP

Истребитель F/A-18E Super Hornet упал с американского авианосца USS Harry S. Truman в Красное море. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно официальному заявлению, во время буксировки F/A-18E команда потеряла контроль над самолетом, в результате он вместе с тягачом упал за борт. Также сообщается, что один из членов экипажа получил незначительные травмы.

ВМС начали расследование обстоятельств произошедшего.

В апреле йеменские хуситы атаковали два американских авианосца в Красном и Аравийском морях в ответ на удар США по нефтяному порту на западе Йемена. Также хуситы поразили военную цель в районе израильского аэропорта Бен-Гурион с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».

До этого американские ВВС нанесли удары по позициям хуситов, однако те продолжили атаковать суда в Красном море.

Ранее стало известно, сколько раз хуситы ударили по авианосцу Harry Truman в марте.

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