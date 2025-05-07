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Стало известно о подготовке ВСУ провокаций в Москве в дни перемирия

Mash: ВСУ готовят серьезные провокации в Москве в дни перемирия
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Reuters

ВСУ готовит серьезные провокации в Москве во время трехдневного перемирия в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По словам источников издания, на эти провокации украинцев последует немедленный ответ, который напрямую затронет Киев.

Журналистам издания также стало известно, что президент России Владимир Путин дал указание Минобороны России определить цели в Киеве для удара по ним «Орешниками». Официального подтверждения этой информации нет.

28 апреля Владимир Путин объявил трехдневное перемирие на период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. По указу российского лидера, с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая запрещены любые боевые действия.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Путина о временном перемирии, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые будут в Москве 9 мая.

В Кремле в свою очередь пообещали ответить Киеву в случае нарушения перемирия в честь Дня Победы.

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.

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