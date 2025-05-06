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Кремль пообещал ответить Киеву на нарушения перемирия по случаю Дня Победы

Песков: Россия ответит Украине на нарушения майского перемирия
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MGIMO360 TV/YouTube

Россия даст ответ в случае, если Киев будет пытаться атаковать позиции военных или объектов РФ в нарушение перемирия по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Будет сразу же даваться адекватный ответ», — заявил представитель Кремля.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. По указу главы государства, режим прекращения огня будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В этот период Путин запретил все боевые действия.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера о временном перемирии в честь 9 Мая. По данным украинского издания «Страна.ua», Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.

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