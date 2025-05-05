Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить, что за все преступления его настигнет наказание. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления», — сказал Шеремет, комментируя угрозы украинского лидера в адрес участников парада Победы в Москве 9 мая.

Депутат подчеркнул, что Зеленскому не удастся уйти от ответственности, спрятавшись по привычке «в логове своего бункера».

3 мая Зеленский на брифинге с журналистами отверг предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в честь Дня Победы. Он назвал идею российского лидера «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Глава Украины вновь стал настаивать на прекращении огня сроком на 30 дней, сославшись на то, что это предлагают американцы.

На этом же брифинге Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировым лидерам, которые будут участвовать в московских торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский показал «всю свою фашистскую суть», отвергнув предложение России о перемирии.