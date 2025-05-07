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Маршруты двух рейсов из Москвы в Азию изменили из-за ситуации в Палестине

Два рейса из Москвы изменили маршрут из-за ситуации в Пакистане
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Depositphotos

Два рейса, следующих из Москвы на Пхукет и в Дели, изменили свой маршрут. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Отмечается, что рейс SU284 из Москвы на Пхукет развернулся над территорией Узбекистана. Было принято решение о возвращении самолета в Москву с дальнейшей заменой экипажа и дозаправкой. Рейс проследует по альтернативному маршруту в обход Пакистана. Предварительно самолет вылетит 7 мая в 5:00 мск.

Рейс SU232, следующий в Дели, изменил направление полета перед границей с Афганистаном и двигался в направлении границы Узбекистана с Киргизией. В итоге самолет приземлился в аэропорту Ташкента.

До этого Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство для всех гражданских самолетов.

6 мая сообщалось, что в пакистанской части Кашмира произошли многочисленные взрывы. В министерстве обороны Индии заявили, что удары по Пакистану последовали за террористическим актом в Пахалгаме.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Власти Индии обвинили в случившемся спецслужбы Пакистана.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Россия выразила готовность к посредничеству между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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