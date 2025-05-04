РФ выразила готовность к посредничеству между Индией и Пакистаном

Россия выразила готовность к посредничеству между Индией и Пакистаном

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова выступить посредником в зарождающемся конфликте между Пакистаном и Индией. Такое уверение он произнес в разговоре с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел.

«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели», — сообщили в Москве.

Инициатором телефонных переговоров двух министров стал Пакистан.

До этого Пакистан запросил заседание Совбеза ООН из-за напряженности с Индией.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари между странами.

Ранее Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном.