В пакистанской части Кашмира прозвучали громкие взрывы

В контролируемой Пакистаном части Кашмира произошли многочисленные громкие взрывы. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство Reuters.

По имеющейся информации, взрывы прозвучали в горах вокруг столицы территории Азад Джамму и Кашмир города Музаффарабада, а также еще в двух других районах. После взрывов в Музаффарабаде отключилось электричество.

Пока неясно, что послужило причиной взрывов.

Представитель пакистанских военных заявил, что Индия атаковала Пакистан ракетами в трех местах и ​​подчеркнул, что Исламабад примет ответные меры.

5 мая постоянный представитель Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил, что в настоящее время сохраняется риск эскалации ситуации между Исламабадом и Дели.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Власти Индии обвинили в случившемся спецслужбы Пакистана.

Ранее в РФ оценили ядерный потенциал Пакистана.