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Автосалон загорелся в Подмосковье около МКАД

Крупный пожар охватил автосалон в Подмосковье возле МКАД
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Shutterstock

На 26-м километре Московской кольцевой автодороги произошло возгорание в дилерском центре «Чанган центр квазар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что очаг пожара локализован на первом этаже здания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили информацию о ЧП. На месте работают пожарные расчеты как из Подмосковья, так и из Москвы. Причины возгорания и предварительный ущерб устанавливаются.

Сегодня, 6 мая, кровля цеха по производству металлического порошка загорелась в Каменске-Уральском в Свердловской области. Открытое горение ликвидировали.

В ноябре прошлого года пожар произошел в автосалоне в хуторе Ветряк Воронежской области.

Ранее россиянин загорелся, пытаясь растопить печь.

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